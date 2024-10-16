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حزب الله يقتل 5 جنود إسرائيليين ويصيب 15 آخرين جنوب لبنان

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ياسر رشاد - القاهرة -  

قتل حزب الله اليوم الأربعاء، خلال معارك مع جيش الاحتلال، 5 جنود إسرائيليين واصيب 15 آخرين في  جنوب لبنان.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن تسجيل قتلى في صفوف عناصره جراء المعارك اليوم مع حزب الله في جنوب لبنان.

وأكد حزب الله اللبناني، الأربعاء، أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في قرى حدودية لبنانية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون "اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو"، مضيفا أنه "ما زالت الاشتباكات مستمرة".

كما أوضح أنه "استهدف قوة إسرائيلية بين بلدتي العديسة ومركبا جنوبي لبنان بالصواريخ. وفي مسكفعام شمالي إسرائيل".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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