اخبار العالم

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة تابع لنا بجنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قالت «اليونيفيل» إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على برج مراقبة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، مما ألحق أضرارا به.

واعلنت «اليونيفيل»: ان مرة أخرى نرى إطلاق نار مباشرا ومتعمدا على ما يبدو على موقع لليونيفيل»

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا