اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة تابع لنا بجنوب لبنان

واعلنت «اليونيفيل»: ان مرة أخرى نرى إطلاق نار مباشرا ومتعمدا على ما يبدو على موقع لليونيفيل»

ياسر رشاد - القاهرة - قالت «اليونيفيل» إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على برج مراقبة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، مما ألحق أضرارا به.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012