تل أبيب تواصل محارقها فى غزة.. وحماس تندد بخديعة دخول المساعدات.. والكوليرا تصل إلى لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قطر ترفض استخدام أراضيها فى توسيع الحرب بالشرق الأوسط

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 09:07 م 10/16/2024 9:07:27 PM

رفضت قطر أمس استخدام أراضيها للهجوم على أى دولة بالمنطقة فى إطار التصعيدات العسكرية الجارية ضمن توسيع حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى والتى امتدت إلى لبنان وسوريا واليمن والعراق ضمن المواجهة مع إيران. وأعلن رئيس الوزراء القطرى، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى، إن الدوحة «لن تسمح» بشن أى هجمات من قاعدة العديد، التى تضم مركز القيادة الإقليمى للقوات الجوية الأمريكية. وأوضح فى اللقاء أن بلاده لا تقبل أن تُشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول فى المنطقة أو خارجها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، فى وقت سابق وصول الفريق الأمريكى مع المكونات الأولية لتشغيل بطارية «ثاد» إلى إسرائيل. وقال رايدر فى بيان نُشر على موقع الوزارة، إن فريقاً متقدماً من الأفراد العسكريين الأمريكيين والمكونات الأولية اللازمة لتشغيل بطارية الدفاع الصاروخى للارتفاعات العالية (ثاد)، وصل إلى إسرائيل، فى وقت سابق وهذه هى الدفعة الأولى، إذ سيصل المزيد من العسكريين ومكونات «ثاد» إلى تل أبيب التى تستعد لرد عسكرى على إيران، بعد الهجمة الصاروخية التى شنتها فى 1 أكتوبر الجارى، بنحو 200 صاروخ باليستى. وتعد منظومة «ثاد» سلاحا دفاعيا لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية، وهو نظام من صنع شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية. وتقول الشركة المصنعة إن «ثاد» يمثل «النظام الأمريكى الوحيد المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوى». وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة تزامنا مع هجومها على الجنوب اللبنانى وبعض مناطق العاصمة بيروت. ونددت حركة حماس بالخطة الأمريكية لمنح مهلة شهر لحكومة تل أبيب لإنهاء مجازرها تحت غطاء ادخال المساعدات لشمال قطاع غزة، وأكد عزت الرشق القيادى فى حماس أن رسالة كل من وزير الخارجية الأمريكى انتوني بيلنكن والدفاع أوستن إلى حكومة الاحتلال الصهيونى «لزيادة حجم المساعدات إلى غزة خلال مهلة شهر» هى غطاء كامل وتبرير مفضوح لهذه الحكومة الفاشية قواتها النازية لمواصلة وتصعيد إجرامهم ومجازرهم ضدّ أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزَّة خصوصاً فى الشمال.

وقال إن «مهملة شهر» التى وردت فى رسالة كل من «بيلنكن» و«أوستن» فى ظل حصار الاحتلال ومنع وصول المساعدات الكافية إلى كامل قطاع غزة وانعدامها فى الشمال، يحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار جرائم التجويع والتعطيش والموت مرضاً للآلاف فى قطاع غزة، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، بسبب نفاد الوقود عن المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تفعيل «الخطة الوطنية للكوليرا» بعد ثبوت تسجيل حالة إصابة بالوباء. وقالت الوزارة فى بيان، إنها تلقت، بلاغا بإصابة محتملة بالكوليرا وبمباشرة التقصى من قبل برنامج الترصد الوبائى من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية.