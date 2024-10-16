حزب الله : استهدفنا ثكنة يفتح ودلتون بصلية صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله مساء اليوم الأربعاء ثكنة يفتاح بصلية صاروخية، وقصف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.



واضاف: كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، ثكنة يفتاح بصلية صاروخية.