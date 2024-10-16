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حزب الله : استهدفنا ثكنة يفتح ودلتون بصلية صاروخية

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله مساء اليوم الأربعاء ثكنة يفتاح بصلية صاروخية، وقصف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.


واضاف: كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، ثكنة يفتاح بصلية صاروخية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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