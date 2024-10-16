كمائن المقاومة تسقط جنود الاحتلال وآلياته في جباليا

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الـ376 من "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة في القطاع، وتكبّدها خسائر في جباليا ومدينة غزة ورفح، بالتوازي مع قصفها مستوطنات في الغلاف.

فجّرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مبنى فُخخ مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، غربي مدينة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وفي العملية ذاتها، فجّرت القسّام عبوةً مضادةً للأفراد بقوة النجدة، فور تقدمها إلى مكان تفجير المبنى، الأمر الذي أدى إلى إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

كذلك، استهدفت القسّام جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع "D9" في منطقة حي القصاصيب، غربي مدينة جباليا.

وفي شمالي مدينة غزة، دكّت كتائب القسّام قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منتجع "النورس"، بقذائف "الهاون"، واستهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب "الحاووز التركي"، بـ"الهاون" أيضاً.

واستهدفت القسّام جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، وذلك في منطقة الريان، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها، أوقعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 3 دبابات من نوع "ميركافا"، وذلك في كمين مركّب أعدّته بالاشتراك مع كتائب القسّام في حي القصاصيب، وسط مخيم جباليا.

وأوضحت سرايا القدس أنّ الكمين معدّ مسبقاً، بعبوات "الشواظ" والقذائف المضادة للدروع من نوع "تاندوم" و "آر بي جي".

وفي تاسعة البهاء، قصفت سرايا القدس "سديروت" و"نير عام" ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.

وأقرّت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"نير عام" و"إيفيم" في غلاف غزة الشمالي، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن دك تحشدات الاحتلال، شرقي مخيم جباليا، بحمم "الهاون".