شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق إزاء التهديدات الكورية الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل اليوم الأربعاء، إن واشنطن وحلفاءها " قلقون" إزاء التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية ، بالإضافة إلى تزايد دعمها العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا.وأشار إلى وجود دلالات على تعزيز كوريا الشمالية لدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ، مضيفا " هذا الأمر يحدث مزيدا من الاضطرابات في أوروبا".وأضاف كامبل، أأن الولايات المتحدة مازالت تقيم التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل جنودًا.وكانت واشنطن وسول وطوكيو أعلنت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، خططًا مع ثمان حكومات غربية لتدشين فريق جديد متعدد الأطراف لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.