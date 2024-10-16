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الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق إزاء التهديدات الكورية الشمالية

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د أ ب- سول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل اليوم الأربعاء، إن واشنطن وحلفاءها " قلقون" إزاء التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية ، بالإضافة إلى تزايد دعمها العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار إلى وجود دلالات على تعزيز كوريا الشمالية لدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ، مضيفا " هذا الأمر يحدث مزيدا من الاضطرابات في أوروبا".

تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

وأضاف كامبل، أأن الولايات المتحدة مازالت تقيم التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل جنودًا.
وكانت واشنطن وسول وطوكيو أعلنت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، خططًا مع ثمان حكومات غربية لتدشين فريق جديد متعدد الأطراف لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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