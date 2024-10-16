ريزا: يجب السماح للمدنيين بالبحث عن الأمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق

طالب منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في بيان، بـ"حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في ظل تصعيد الأعمال العدائية"، لافتا الى اننا "نشهد في لبنان، منذ الأيام الماضية، عواقب جسيمة وشديدة على المدنيين والبنى التحتية المدنية بفعل الغارات الجوية الاسرائيلية".

وذكر ريزا، أن "هذا الصباح، أسفر هجوم مدمر في النبطية، جنوب لبنان، عن مقتل المزيد من المدنيين والعاملين في السلطات المحلية، إذ تزامن الهجوم مع اجتماع مخصص لمناقشة الأزمة والاستجابة الإنسانية في مبنى البلدية".

وعبّر عن "استنكاره وبالغ حزنه لمقتل السيد أحمد، وصادق، ومحمد، وقاسم وغيرهم من أعضاء فريق الإغاثة الذين عملت معهم الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني لأكثر من عام - وجميع الضحايا لهذا الصراع الذي يجب أن يتوقف فوراً".

ورأى أن "هذه لحظة حاسمة للمطالبة باحترام قواعد الحرب، وهي قواعد واضحة لا لبس فيها بموجب القانون الإنساني الدولي"، مؤكداً أنه "يجب السماح للمدنيين بالبحث عن الأمان، ويجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، ويجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء واجباتهم بشكل آمن. فهم ليسوا هدفًا".