الدفاع المدني نشر مهمات عناصره جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم الأربعاء الواقع في ١٦-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة:

محافظة النبطية:

- على اثر الغارات الإسرائيلية المتتالية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية، عمل عناصر الدفاع المدني على سحب عشرة جرحى من الموقع المستهدف وانتشال جثامين ٥ شهداء وجثمان شهيد من الدفاع المدني - عديد مركز النبطية الاقليمي. توازيا عمل العناصر على إخماد النيران في مبنى بلدية النبطية المستهدف وأطفاء سيارتين.

محافظة بعلبك:

إطفاء:

في بلدة اليمونة

- منازل(عدد١)

في بلدة ميسلون:

- كاراجات(عدد٤)

- منازل(عدد٢)

في بلدة يونين:

- منازل(عدد١)

خدمات عامة:

- تزويد مستشفى المرتضى في بلدة دورس بالمياه.

محافظة الجنوب:

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفا من طابقين و٣ محلات في جويا أخمد عناصر الدفاع المدني النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف. وقد تم انتشال جثامين ٤ شهداء من الموقع المستهدف.

- إلى ذلك عند إقامة مراسم تشييع الشهداء أغار الطيران الإسرائيلي على احد المباني المجاورة لجبانة البلدة ما أدى إلى تعرض المشيعين لإصابات طفيفة فعمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم. وقد تعرض بعض العناصر لإصابات طفيفة أيضا بسبب تطاير الركام.

- ومن ثم تعرضت بلدة جويا لغارة ثالثة وعند توجه عناصر الدفاع المدني لتنفيذ المهام الموكلة إليهم تم استهداف الالية التي كانت بحوزتهم.

محافظة البقاع:

- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل على إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس بلدة رياق (حي الجامع). وقد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني عن انتشال جثامين ٧ شهداء واشلاء وسحب ١١ جريحاً من الموقع المستهدف.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.