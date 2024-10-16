بعقليني للبابا فرنسيس: شكرًا لدعمكم السلام في لبنان

توجه رئيس "جمعيّة عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني إلى البابا فرنسيس، خلال المقابلة العامة للبابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، بالشكر لدعمه السلام في لبنان "الرازح شعبه تحت ويلات الحرب"، وأكد له أن "الحرب لا يمكن أن تكون عادلة"، مشددًا على "ضرورة الإعلان عن ذلك".

وقال البابا فرنسيس في ختام تعليمه الأسبوعي الذي تمحور حول الروح القدس إن "الحرب هي دائمًا هزيمة" ودعا إلى الصلاة من أجل السلام والكفاح لتحقيقه.