عبد المسيح لبري: أرجوك أن تفتح المجلس النيابي ولننتخب رئيساً للجمهورية اليوم قبل الغد

أشار النائب أديب عبد المسيح، في حديث لـ"mtv"، الى أننا "دخلنا في نفق مظلم ودولتنا مسلوبة من حزب الله وهي عاجزة عن القيام بأي شيء"، لافتاً الى أن "ناك رضى أميركي عمّا تقوم به إسرائيل لكن الضغط لعدم ضرب البنى التحتية في لبنان وعدم تطوّر الأمور نحو حرب شاملة في المنطقة".

وتوجه عبد المسيح، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "أرجوك أن تفتح المجلس النيابي لنؤكد أن الشرعية الوحيدة المتمثلة في المجلس هي التي تجمعنا ولننتخب رئيساً للجمهورية اليوم قبل الغد".