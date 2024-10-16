غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع شملت بعلبك والهرمل والخيام وعيتا الشعب وبرعشيت وشقرا

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن غارة إسرائيلية استهدفت مدينة الهرمل، في حين استهدفت 3 غارات مناطق عند الحدود اللبنانية السورية هي جرماش والقصر والحرف.

كما أفاد عن غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بعلبك.

أفادت قناة المنار بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية اغارت على المنطقة الواقعة بين راميا والقوزح، وبرعشيت وشقرا وقبريخا.

هذا، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عدة على عيتا الشعب.

واستهدفت غارات إسرائيلية على بلدات جويا ومجدلزون والخيام جنوبي لبنان.

إلى ذلك، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فرون والغندورية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.