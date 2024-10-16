حزب الله: استهدفنا ثكنة يفتاح ومربض مدفعية العدو في دلتون بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية".

وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، ثكنة يفتاح بصلية صاروخية".