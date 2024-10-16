أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - الجنوب: 3 شهداء و 92 جريحا - النبطية: 9 شهداء و 49 جريحا - البقاع: 5 شهداء و 26 جريحا - بعلبك الهرمل: 15 جريحا وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 17 شهيدا وإصابة 182 بجروح. وأعلن المركز، أن "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2367، والجرحى إلى 11088".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2367 شهيدا و11088 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة أمس 17 شهيدا و182 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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