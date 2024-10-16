جنبلاط التقى ميقاتي: من المهم أن نعود لاتفاق الطائف ونخرج من بعض التفاصيل التي تشكل خلافًا داخليًا نحن بغنى عنه

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن "وثيقة الطائف واضحة جدا لناحية بسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة واتمنى العودة اليها والتمسك بها وهي تشتمل على تأكيد تطبيق اتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان واسرائيل سنة 1949".

‏وشدد جنبلاط على أنه "من المهم أن نعود إلى إتفاق الطائف ونخرج من بعض التفاصيل التي تشكل خلافًا داخليًا نحن بغنى عنه".