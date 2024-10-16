البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة معارضتنا أي حملة من الضربات شبه اليومية على المناطق المكتظة بالسكان ببيروت

أشار البيت الأبيض، الى أننا "أبلغنا إسرائيل مباشرة معارضتنا أي حملة من الضربات شبه اليومية على المناطق المكتظة بالسكان ببيروت"، لافتاً الى أننا "كنا واضحين بأننا سنستمر في إجراء المحادثات الدبلوماسية مع الإسرائيليين لإنهاء التوتر مع حزب الله".

وكشف البيت الأبيض، أننا "كنا واضحين للغاية بأن العمليات الإسرائيلية يجب أن تتم بطريقة لا تهدد حياة المدنيين".

وأمس، كشف المتحدث باسم وزارة خارجية أميركا ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف التي تشنها في بيروت"، مضيفة أن "عدد الضربات انخفض خلال الأيام القليلة الماضية لكن واشنطن ستواصل المراقبة بعناية شديدة".

ولفت ميلر، الى أنه "على الرغم من شن إسرائيل ضربات قد تعتبرها واشنطن مناسبة، فقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن لديها مخاوف بشأن طبيعة حملة القصف التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في الأسابيع القليلة الماضية"، مضيفاً "أوضحنا للإسرائيليين أننا نعارض حملة الغارات الجوية على بيروت ونراقب التزامهم بذلك".