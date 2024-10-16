المديرية العامة للدفاع المدني نعت الشهيد الموظف العملاني ناجي نعمة فحص

نعت المديرية العامة للدفاع المدني "الشهيد الموظف العملاني ناجي نعمة فحص من عديد مركز النبطية الاقليمي الذي استشهد بتاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٤ اثناء تنفيذ واجبه الوطني والانساني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية".
وفي التفاصيل، أوضحت الديرية، أن "الشهيد هو الموظف العملاني ناجي نعمه فحص من عديد مركز النبطية الإقليمي، ومن مواليد ١٢-١١-١٩٧٤ جبشيت-النبطية، عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣".
وأضافت "حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني، تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل، شارك في العديد من المهمات، وكان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن".
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