جنبلاط من عين التينة: موقفنا واضح وهو وقف اطلاق النار على قاعدة القرار 1701 وانتخاب رئيس وفاقي

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح من عين التينة بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى أن "موقفنا وبري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واضح وهو وقف اطلاق النار على قاعدة القرار 1701 وانتخاب رئيس وفاقي ومهما صدرت من مواقف غير مؤيدة للقاء الثلاثي فنحن نقبل بالحوار".

وأشار إلى أن "هناك مؤتمر في باريس لمساعدة لبنان ونتمنى على الدول الكبرى وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة المساعدة العملية والفعالة للجيش اللبناني كي يتمكن من القيام بالمهمة الموكلة اليه".