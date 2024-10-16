الحكومة الإيطالية: دول الاتحاد الاوروبي المشاركة في يونيفيل تريد ممارسة أقصى ضغط على اسرائيل لتجنب حوادث جديدة

أعلنت الحكومة الإيطالية أن "الدول الـ16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تريد ممارسة أقصى قدر من الضغط على المستويين السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لتجنب "حوادث جديدة".

وفي ختام مؤتمر عبر الفيديو ضم وزراء دفاع هذه الدول، نشرت وزارة الدفاع الإيطالية بيانا أكدت فيه "رغبتهم المشتركة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على المستويين السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لتجنب وقوع حوادث جديدة".