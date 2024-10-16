أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل 5 جنود وجرح أكثر من 15 في إشتباكات مع حزب الله في بلدة العديسة جنوب لبنان"، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز عربية.
وذكرت أيضا أنه "تم اجلاء عدد كبير من الجنود المصابين في إشتباكات جنوب لبنان عبر مروحيات الى مستشفيات حيفا".
واوضحت أن "عددً كبيرًا من الجنود وقعوا في كمين محكم لحزب الله أثناء محاولتهم التسلل الى داخل الأراضي اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز عن مصادر إسرائيلية: مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح أكثر من 15 في إشتباكات مع حزب الله في العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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