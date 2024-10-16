سكاي نيوز عن مصادر إسرائيلية: مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح أكثر من 15 في إشتباكات مع حزب الله في العديسة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل 5 جنود وجرح أكثر من 15 في إشتباكات مع حزب الله في بلدة العديسة جنوب لبنان"، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت أيضا أنه "تم اجلاء عدد كبير من الجنود المصابين في إشتباكات جنوب لبنان عبر مروحيات الى مستشفيات حيفا".

واوضحت أن "عددً كبيرًا من الجنود وقعوا في كمين محكم لحزب الله أثناء محاولتهم التسلل الى داخل الأراضي اللبنانية".