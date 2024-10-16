النشرة: غارات إسرائيلية على ياطر والسلطانية وحولا وعيتا الشعب وفرون والغندورية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدتي ياطر والسلطانية في قضاء بنت جبيل، وفق ما نقل مراسل النشرة في الجنوب. هذا، واستهدفت سلسلة غارات بلدتي فرون والغندورية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدتي عيتا الشعب وحولا.

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