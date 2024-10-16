ميقاتي بحث مع ياسين وحمية في سبل إغاثة وايواء النازحين

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتم البحث في الاتصالات الدبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في ناصر ياسين للبحث في سبل إغاثة وايواء النازحين.

ولفت ياسين، الى أننا "اجتمعنا اليوم لبحث كل خيارات الإيواء ودور وزارة الاشغال في هذه الخيارات لاهلنا، ونحن سنبقى في اجتماعات دائمة ومفتوحة من أجل مقاربة كل ما يتعلق باغاثة اهلنا في هذه الظروف الصعبة".

بدوره، أشار حمية الى أننا "رأينا أن مراكز النازحين في المدارس وفي مختلف الأماكن التي تملكها الدولة من مراكز تخطت نسبتها الاستيعابية، إضافة إلى أن بعض الاهالي الذين يستأجرون البيوت لم يعد بمقدورهم الاستمرار نظرا لارتفاع اسعار الايجار، وبالتالي، وبالتنسبق مع الرئيس ميقاتي وجدنا مواقع ملك لوزارة الاشغال العامة والنقل وملك للجمهورية اللبنانية، وهي أملاك عامة تخضع وفق القوانين إلى الحكومة والى المجلس النيابي الكريم، وبالتالي كان النقاش حول كيفية انشاء تجمع سكاني نموذجي لنخفف عن أهلنا النازحين على الاقل في هذه الظروف الصعبة".