سلطات أميركا فرضت عقوبات على ما وصفتها بشبكة للتهرب من العقوبات مرتبطة بحزب الله

فرضت السلطات الأميركية عقوبات على ما وصفتها بشبكة للتهرب من العقوبات مقرها لبنان وتقوم بتحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله، حسب زعمها.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن الإجراء استهدف ثلاثة أفراد مرتبطين بالذراع المالي لحزب الله وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء علاقاتها مع الحزب، كما ادعت.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "ثلاثة أفراد متورطين في إنتاج وبيع الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون، والذين قالت إنهم مولوا نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بما في ذلك حزب الله".
في السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "ملتزمون بتعطيل وصول حزب الله إلى النظام المالي الدولي للحصول على الموارد المالية".
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