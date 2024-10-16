تصادم 5 سيارات بينهم ميكروباص بالطريق الإقليمي في المنوفية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- الخليج 365:

شهد الطريق الإقليمي بالقرب من كارتة الخطاطبة في الاتجاه القادم من أكتوبر بنطاق محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم عدد من السيارات، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال شهود عيان إن 5 سيارات على الأقل بينهم سيارة أجرة "ميكروباص" ضمن الحادث، وأن 10 سيارات إسعاف تحركوا من مدينة أشمون باتجاه الطريق الإقليمي لنقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام.

وقال مصدر طبي مسؤول، إن 20 حالة إصابة وصلوا إلى مستشفيات المنوفية، فيما لا زالت المتابعة مستمرة حال وصول مصابين جدد.