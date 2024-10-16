غرفة عمليات المقاومة: قوات الاحتلال تتوغل ليلا بمخيم جباليا وتزرع براميل متفجرة بين المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مصدر قيادي بغرفة عمليات المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة ومخيم جباليا تخلو من أي هدف عسكري كما يدّعي.

وأكد المصدر القيادي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هدف العملية استكمال تدمير المنازل بمخيم جباليا لتهجير السكان، موضحا أن قوات الاحتلال تتوغل ليلا بمخيم جباليا وتزرع براميل متفجرة بين المنازل.

وأشار إلى أنه بعد 12 يوما على العملية العسكرية دمر الاحتلال أحياء بمخيم جباليا، مشددا على أن إعلان الاحتلال أن هدفه ضرب المقاومة تضليل للرأي العام وإخفاء للحقيقة.

وأوضح القيادي بغرفة عمليات المقاومة أن جيش الاحتلال يتفادى الاشتباك المباشر مع المقاومين بسحب قواته نهارا، لافتا إلى أن الاحتلال يعيد تقدم قواته ليلا لاستكمال عمليات التدمير ونسف المنازل.