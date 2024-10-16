إصابة 5 تلاميذ انقلب بهم أتوبيس في مياه ترعة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 تلاميذ، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس في ترعة بقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة كل من سما زكريا محمد قاسم، 12 عامًا،و مؤمن بسيوني عبد الكريم عسكر، 10 أعوام، ومريم أسعد سعيد أبو نار، 12 عامًا، وجنا أحمد خير عسكر، 10 أعوام، وسجود عبد العزيز أبو نار، 10 أعوام، جميعهم مقيمون قرية إدفينا.

جرة نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، وغادروه بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم.