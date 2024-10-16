إحالة 372 محضرًا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن الأجهزة الرقابية (التموين - مباحث التموين) بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة والبيئة والوحدات المحلية، تمكنت من تحرير 372 محضرًا خلال حملة مكبرة على منافذ بيع المواد الغذائية والمخابز والأسواق، بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ عقب اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية، أنه جرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه، أوضح علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها بمتابعة محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، ضبطت وحررت 296 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة.

كما ضبطت الحملة وحررت 76 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، لافتًا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة على المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحاضر تجميع دقيق، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر تصرف في دقيق وعدم وجود بون صرف وإثبات مبيعات وهمية.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية، وذبح خارج السلخانة، وغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحاضر غش تجاري.

وتحفظت الحملات على 180 كجم لحوم، و130 كجم منتجات لحوم، و1000 لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.