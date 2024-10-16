المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل ضُبط بحوزته كيلو حشيش في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل ضُبط بحوزته كيلو حشيش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

تعود أحداث القضية رقم 4495 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1006 لسنة 2024 كلي بورسعيد إلى 11 يونيو الماضي، بدائرة قسم الزهور، باتهام المدعو "ا.إ.أ" 49 عامًا، عامل، بحيازة مخدر للحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاحًا أبيض "سكين" بغير مصوغ قانوني.

وثبت معمليًا أن المضبوطات عبارة عن 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا 1001 جرام.