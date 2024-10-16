النشرة: شهيدان و15 جريحا في اليمونة وغارات على يونين بقاعا وميفدون وشوكين وجبشيت وزبدين جنوبا

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن شهيدين و15 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على بلدة اليمونة في بعلبك.

كما أفاد عن غارة استهدفت بلدة يونين البقاعية.

هذا، ونقل مراسل النشرة في الجنوب بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على ميفدون، شوكين، جبشيت وزبدين.