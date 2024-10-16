وزارة الصحة: شهيدان و9 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على طريق عام بعلبك - رياق

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "الغارة الإسرائيلية المعادية على طريق عام بعلبك - رياق أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح".

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