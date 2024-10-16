حزب الله: استهدفنا تجمعَين لجنود العدو في مسكفعام وبين بلدتي العديسة ومركبا بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام".

و"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ومركبا بصلية صاروخية".