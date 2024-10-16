شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر والسعودية دول لها نفوذ إقليمى ودولى.. وغرور نتنياهو يهدد المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة جاءت في توقيت مهم ودقيق مع حرب قد تمتد بشكل إقليمي في المنطقة، موضحا أن مصر والسعودية دول استقرار ونفوذ واعتدال.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامي دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن مصر والسعودية لهما علاقات إقليمية ودولية كبيرة وعندهم حرص وتوافق على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى أنه على مدى سنوات طويلة العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية تقوم على التعاون والتنسيق والشراكة.

وتابع: "مصر والسعودية كان لهما وجهة نظر مبكرة بضرورة وجود وجهة نظر عربية ومسار عربي ويكون لها مساراتها الخاصة لحل قضايا المنطقة وزيارة ولي العهد ولقاءته مع الرئيس السيسي تؤكد هذا الموضوع، والتعاون والتنسيق المصري والسعودي وسط تحولات في الإقليم والعالم، وحرب غزة تجاوزت العام الأول وكل ما يحدث أثر على أمن البحر الاحمر والخليج والمنطقة".

وأشار اكرم القصاص، إلى أن الغرور الذي يمارسه نتنياهو واسرائيل في المنطقة يمثل أزمة كبيرة ولو اتسعت الصراعات لحرب اقليمية يمثل تهديد كبير والتحذير واضح من مصر والسعودية، موضحا أن هناك توافق في الرؤى بأنه لا استقرار في المنطقة ما لم يتم إقرار دولة فلسطينية وتحذير من استمرار الحرب في لبنان والسعي في وقفها.

وأوضح اكرم القصاص، أن الموقف الأمريكي متردد ومنحاز لإسرائيل وإن خرجت مؤخرا تنتقد تحركات اسرائيل ولكن الموقف الامريكي شديد التردد والارتباك وفي دعم امريكا معروف لإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك سباق انتخابي رئاسي امريكي يستغله نتنياهو مع غياب لوبيهات عربية وإن وجدت ليست بنفس تأثير اسرائيل.

