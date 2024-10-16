شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تناقش وزير المالية فى حزمة التيسيرات الضريبية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أربعة اجتماعات الأسبوع القادم ، على النحو التالي:

الاجتماع الأول: عصر يوم الأحد الموافق 20/10/2024 وذلك لمناقشة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ثم يعقبه الاجتماع الثاني يوم الأحد أيضا وذلك لمناقشة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري.

أما الاجتماعين الثالث والرابع سيتم عقدههما عصر يوم الاثنين الموافق 21/10/2024، وذلك للاستماع إلى رؤية السيد الدكتور احمد كوجاك وزير المالية عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يخص الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي ستقدمها الوزارة للممولين .