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كتلة الحوار: زيارة ولى العهد السعودى لمصر لتعزيز سبل التنسيق المشترك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 11:46 ص

قال عادل زيدان،  نائب رئيس كتلة الحوار، إن زيارة ، الأمير إلى مصر ، دليلاً واضحاً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية ومصر، وفي سياق حرص القيادة السعودية والمصرية على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو أمنية، لا سيما في ظل مرور المنطقة العربية بتحديات عصيبة، وأزمات فرضتها الحروب والصراعات على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأكد زيدان، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تشكل فرصة لتعزيز التحالفات وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما أن توقيت الزيارة يعكس إدراك القيادة السعودية والمصرية لأهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مساعي التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الزيارة سيكون لها مردود إيجابي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز سبل الأمن والسلم.

ولفت زيدان، أن العلاقات المصرية السعودية ليست وليدة اليوم، فهي تمتد لعقود طويلة وتشكل عموداً فقرياً للاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن كلا البلدين يلعبان دوراً محورياً في الحفاظ على التوازن في المنطقة العربية، ويعتبران شريكين استراتيجيين في معالجة العديد من القضايا الحساسة التي تواجه المنطقة، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمات في اليمن وسوريا، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، أن الزيارة ستبحث فتح مزيد من الشراكات على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر والسعودية تتشارك في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع دعم مستمر من الجانب السعودي لخطط التنمية الاقتصادية في مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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