"الوطني الحر": زمن اختلاق الأكاذيب بحق "التيار" والإفلات من العقاب قد ولى

أشارت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، الى ان "التحريض على "التيار" من بعض الأبواق الاعلامية على الشاشات الاقليمية والمحلية وما يكتبه بعض المأجورين، ليس سوى عيّنة من مسار الدجل والأكاذيب في حق "التيار"، والذي يعبّر عن الإستهداف المتواصل لدوره الوطني.
واضافت :"إن هذه الإفتراءات لن تمر مرور الكرام، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المفترين لوقف هذه المهزلة، والتأكيد أن زمن اختلاق الأكاذيب بحق "التيار" والإفلات من العقاب قد ولى".
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