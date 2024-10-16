"النشرة": أزمة سير خانقة يومياً من الحازمية إلى الجمهور بسبب توقّف باصات المدارس

يشهد الطريق الدولي الممتد من مستديرة الصياد في الحازمية إلى الجمهور أزمةسير خانقة يومياً، منذ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر إلى ما بعد الساعة الرابعة بعد الظهر، وتؤدي إلى تعطيل السير وتنقلّات المواطنين على طريق دولي حيوي.

وتبين لـ"النشرة" ان السبب هو سيارات اهالي التلامذة في مدرستي الجمهور واللويزة التي تقف في طوابير طويلة، بعدما جمّدت المدارس النقل عبر الباصات بسبب الحرب، مما اضطر الأهالي إلى نقل اولادهم بسياراتهم، فلم يتحمل طريق الجمهور اعداد مئات السيارات في وقت الدخول صباحاً إلى المدارس وعند الخروج ظهراً، مما أدى إلى أزمة سير خانقة يومياً امتدت إلى مستديرة الصياد في الحازمية.

وبحسب المتابعين، لا يوجد حلول لتلك الأزمة رغم وجود شرطة السير، سوى بعودة باصات المدارس، وقد رفع الاهالي اصواتهم التي تطالب بحل لهذه المشكلة.