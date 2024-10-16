أشار رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الى أن "أوروبا لم تستخدم كل الضغط على إسرائيل ونراجع مع إسبانيا اتفاقية الشراكة مع إسرائيل"، مديناً "الهجمات الأخيرة على بعثة اليونيفيل بلبنان في انتهاك للقانون الدولي".
واكد فارادكار، أن "حماية اليونيفيل مكفول بالقانون الدولي ويجب وقوف أوروبا ودول الخليج معا بشأن ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الأيرلندي: حماية "اليونيفيل" مكفول بالقانون الدولي ويجب وقوف أوروبا ودول الخليج معا بشأن ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.