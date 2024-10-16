رئيس الوزراء الأيرلندي: حماية "اليونيفيل" مكفول بالقانون الدولي ويجب وقوف أوروبا ودول الخليج معا بشأن ذلك

أشار رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الى أن "أوروبا لم تستخدم كل الضغط على إسرائيل ونراجع مع إسبانيا اتفاقية الشراكة مع إسرائيل"، مديناً "الهجمات الأخيرة على بعثة اليونيفيل بلبنان في انتهاك للقانون الدولي".

واكد فارادكار، أن "حماية اليونيفيل مكفول بالقانون الدولي ويجب وقوف أوروبا ودول الخليج معا بشأن ذلك".