رئيس الوزراء البريطاني: ندرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب تصريحاتهما وأنشطتهما

أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الى أننا "ندرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير بسبب تصريحاتهما وأنشطتهما"، لافتاً الى أن "الوضع الإنساني في غزة حرج للغاية وأصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر صعوبة".

وأكد ستارمر، أنه "على إسرائيل ضمان حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".