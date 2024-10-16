حملات تفتيشية مكثفة تضبط 7 آلاف قضية سرقة كهرباء و435 قضية ضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية واسعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وأسفرت الحملة عن ضبط 8 آلاف و877 قضية متنوعة.

وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1,338 قضية متعلقة بمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية خلال 24 ساعة. وفي نفس السياق، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 7 آلاف و104 قضايا تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 435 قضية تتعلق بالضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى قضايا حماية الأموال والضرائب العقارية والملاهي.