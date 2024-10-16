بالصور- محافظ سوهاج يقود حملة على الأسواق والمحال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قاد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وتحقيق الانضباط بالشارع، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد دالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

وشارك في الحملة ممثلو شرطة المرافق، والمرور، والتموين، وحماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والرقابة على الأغذية، وحي شرق سوهاج، واستهدفت الحملة المحال والسلاسل التجارية بشوارع الجمهورية، وخلف نادي سوهاج الرياضي، والكاشف، والشوارع الفرعية، ومنطقة خلف مستشفى الهلال، وميدان الشبان المسلمين والشوارع المتفرعة منه، وشارع مدرسة الراهبات.

ووجه المحافظ برفع الإشغالات من على الأرصفة، وإزالة العوائق المرورية من أمام المحال التجارية، والعمارات السكنية لتيسير حركة المرور، وتحقيق الانضباط بالشارع، كما وجه مسئولي التموين، وسلامة الغذاء، والرقابة على الأغذية، وحي شرق بمراجعة تراخيص المحال التجارية، والنشاط، وتقنين أوضاع غير المرخصة منها وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع مراجعة السلع والمواد الغذائية، المقدمة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإلزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية للمواد الغذائية بصورة واضحة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على أي أغذية متغيرة الخواص وغير صالح للاستهلاك.

وشدد "سراج" على مسئولي إدارة المرور برفع جميع السيارات المخالفة على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات لها، وتنظيم حركة مرور الشوارع الجانبية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

واستوقف المحافظ خلال الجولة عددًا من سيارات الأجرة، واطمأن من المواطنين على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وخطوط السير، والتقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ بعض المطالب فورًا، ودراسة بعض الطلبات الأخرى.