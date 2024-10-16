البيان الختامي للقمة الروحية: لدعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع فوراً لوقف إطلاق النار ووقف المجزرة الإنسانية بحق لبنان

أكد البيان الختامي للقمة الروحية، "ضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع فوراً ومن دون أي تلكؤ لوقف إطلاق النار ووقف المجزرة الإنسانية بحق لبنان".

واشار الى أن "العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان يطال كل لبنان، وينال من كرامة وعزة جميع اللبنانيين، واللبنانيون بوحدتهم وتضامنهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم قادرون على الصمود وردّ العدو على أعقابه".

ورأى البيان، أن "الحلول للبنان يجب ألا تكون الا عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر".