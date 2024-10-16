افاد مراسل "النشرة"، في زحلة بأن "عناصر الدفاع المدني انهوا عمليات البحث في المبنى الذي استهدفته غارة اسرائيلية يوم امس، في رياق، بعد العثور على أشلاء طفل رضيع وجثة شهيدة تبلغ 14 عاماً، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى ثمانية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ارتفاع عدد الشهداء الى 8 بعد الانتهاء من اعمال البحث في المبنى الذي استهدفته غارة امس في رياق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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