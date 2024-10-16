المرصد الاوروبي: متى سيقوم لبنان بالتحقيق بالانهيار المالي الذي سببته السياسة النقدية؟

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له الى ان "لبنان ومنذ العام 2019 يواجه حربا اقتصادية مدمرة ادت الى الانهيار في بنية الدولة والى فقدان الودائع والأمور حتما تتجه نحو الاسوأ خصوصا بعد اندلاع الحرب العسكرية".
وشدد المرصد على أن اللبنانيين اليوم هم بأمس الحاجة إلى الكشف عما حصل طيلة الثلاثين سنة الماضية، مضيفا: ها هي فرنسا تقوم بتحويل اللجنة المالية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية الى لجنة تحقيق في المالية العامة، فمتى سيخطو لبنان الخطوات نفسها ويقوم بالتحقيق بالانهيار المالي الذي سببته السياسة النقدية من ١٩٩٢ الى ٢٠١٩ وادت الى نسف كل الخطط التي من شأنها أن تساهم في إنقاذ لبنان ومنها خطة لازارد؟
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