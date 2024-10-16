أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي أمس على بلدة قانا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة وخمسين بجروح". وأضاف :"لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 3 شهداء و 54 جريحا في حصيلة محدثة لغارات العدو الإسرائيلي على بلدة قانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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