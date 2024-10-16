اخبار العالم

إصابة مهندسين وطالب في انفجار فريون داخل معمل بجامعة بني سويف التكنولوجية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب مهندسان وطالب، اليوم الأربعاء، في حادث انفجار فريون، داخل معمل إحدى الكليات بالجامعة التكنولوجية، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول مصطفى محمد الغريب، 32 عامًا، مهندس، انفجار بالعين اليمنى، ومحمد مصطفى زكي، 33 عامًا، 33 عامًا، جروح قطعية بالوجه، ومصطفى شحاتة فرج، 21 عامًا، طالب، إغماء.

تبين من التحريات، وأقوال الشهود، أن سبب الإصابة انفجار فريون، أثناء تركيب وتجهيز إحدى الشركات المحلية لأحد المعامل بالجامعة.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا