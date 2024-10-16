وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة مع نظيره الإسباني لخفض التصعيد بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، :"ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار" ، لافتا إلى أن العمليات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن نزوح أكثر من 2ر1 مليون لبناني.

وشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى إسرائيل لنشر الجيش الوطني اللبناني في الجنوب ، مطالبا بوقف إطلاق النار لضمان تحقيق ذلك.

وأكد أنه لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، كاشفا عن جهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى "فرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، لافتا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين".

وأكد أن "تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية هو محل إدانة كاملة، معلنا رفض بلاده "الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة أونروا".

ولفت إلى أن "هناك تطابقا في الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام".

وأكد الوزير عبد العاطي عدم السماح بالمساس بالأمن المائي المصري ، مشيرا إلى أن ملف المياه هو قضية وجودية بالنسبة إلى مصر ، وقال :"لن نقبل تحت أي ظرف المساس بحصتنا المائية ونتخذ الإجراءات القانونية كافة للدفاع عن مصالحنا.

وأوضح أنه تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها وأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن .

بدوره طالب وزير الخارجية الإسباني بوقف أي هجوم إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان ، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي على قوات يونيفيل في جنوب لبنان يعد استهدافا لحقوق الإنسان .

وأشار ألباريس إلى لبنان دولة ذات سيادة بالأمم المتحدة ، مطالبا بتنفيذ القرار الأممي 1701 ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الأونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها ، مشددا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لها لخدمة اللاجئين

وأضاف :"لا يمكن أن نتنازل أبدا عن طريق حل الدولتين من أجل نشر السلام بالمنطقة ووضع حد للصراع"، مشيرا إلى العمل مع مصر منذ السابع أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مؤكدا مصر تلعب دورا حيويا كوسيط لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط وتعزيز السلام بالمنطقة .

وأشار الوزير الإسباني إلى أن مصر دولة حليف لإسبانيا ، مثمنا دورها الحيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا .