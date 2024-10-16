قصة "سمر" مع المعالج الروحاني.. من البحث عن علاج للوقوع في فخ الابتزاز بصور خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

في العقد السادس من عمرها، كانت "سمر. ج" تعيش حياة هادئة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة؛ ولأن دوام الحال تعرضت لحالة نفسية سيئة دفعتها إلى قضاء أغلب وقتها على مواقع الإنترنت.

وأثناء مطالعة موقع الفيديوهات "يوتيوب"، شاهدت السيدة الخمسينية برنامجًا لشخص يدعى الشيخ "أبو مالك"، يدعى أنه معالج روحاني.

تواصلت سمر مع الشيخ المزعوم عبر هاتفه الظاهر في مقطع الفيديو، على أمل أن تجد حلاً لمشكلاتها النفسية.

طلب منها الشيخ أن ترسل له صورًا شخصية وهي ترتدي ملابس المنزل، مدعيًا أن ذلك سيساعده في علاجها، لم تكن سمر تعلم أن هذا الطلب كان بداية لمحنة جديدة.

بدأ المتهم، "محمود ع.س"، المقيم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، بابتزاز سمر باستخدام تلك الصور، وهددها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغًا ماليًا.

خافت السيدة من الفضيحة، فقامت بإرسال مبلغ 50 ألف جنيه إلى رقم هاتفه، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس.

لكن الابتزاز لم يتوقف، ما دفع سمر إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات÷ سجلت القضية تحت رقم 16882 لسنة 2023 جنايات البداري.

في بلاغها، أوضحت سمر تفاصيل الابتزاز الذي تعرضت له عبر تطبيق الواتس آب، وكيف اضطرها الخوف إلى دفع المبلغ المالي.

وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على شخص أدين بابتزاز ربة منزل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .