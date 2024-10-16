سرقة بالإكراه وسلاح ناري.. المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة شخص في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة أحد الاشخاص بالإكراه، وإشهار سلاح ناري في منطقة التجمع الخامس، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ومصادره السلاح المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، وأحمد رشوان، وأمانة سر ممدوح غريب، محمود الرشيدي.

أحالت النيابة العامة المتهمين، إلى محكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة السرقة وحيازة سلاح ناري في التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 7946 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2125 لسنة 2022 القاهرة الجديدة، قيام المتهمين ،"سامي .ع"، "رامي .أ"، "غانم .م"، اتفقوا على ارتكاب جناية سرقة بالإكراه، فتسلقوا احد الشقق بمنطقة التجمع الخامس لسرقتها، وتمكنوا من الدخول للشقة ولكنهم وجدوا صاحبها ، على الفور اخرج المتهم الاول سلاح ناري وتعدي عليه بإطلاق طلقة نارية فأصيب صاحب الشقة بجرح نافذ بقدمه اليسرى، فقام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه وتم تقيدوه لحين الهروب بالمسروقات التي تمكنوا من سرقتها من الشقة وتركوه صاحبها مقيد ومصاب بطلق ناري وفروا هاربين.

وأضافت النيابة العامة بأنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة لأحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح الناري في داخل شقته في منطقة التجمع الخامس.

أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا وذخائر، وأن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني على سرقة سرق أحد المواطنين كرهًا عنهم من بان يراقب لهم مكان الشقة وانتظار في الخارج، وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح الناري والذخائر المستخدمة في إصابة المجني عليه.