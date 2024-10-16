خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار البيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة ببداية التعاملات.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والفول.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم