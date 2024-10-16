وزير قطاع الأعمال يبحث الاستغلال الأمثل لأصول شركتي النصر للاسكان والمعادي للتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، طرق الاستغلال الأمثل لأصول شركتي النصر للإسكان والمعادي والتعمير وتعظيم عوائدها، وتحسين جودة المنتجات وتنويعها.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم خلال زيارته لمقر شركتي النصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووفق البيان الصادر للوزارة اليوم، أوضح شيمي، ضرورة التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والتأكيد على تسليم المشروعات في مواعيدها وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتواصل الدائم مع العملاء وكسب ثقتهم.

وتناولخلال الجولة مشروعات الشركتين في عدد من المدن والمناطق منها المقطم والمعادي والفسطاط والشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، وموقفها التنفيذي، والتي تشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية وغيرها من الخدمات، والمشروعات المستقبلية والخطط التوسعية.

كما تناول الوزير موقف استغلال محفظة الأصول والأراضي المملوكة للشركتين، والشراكات مع القطاع الخاص. وتابع عمليات البيع والتسويق ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.