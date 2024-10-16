اتحاد النقل الجوي في لبنان: "طيران الشرق الأوسط" يعمل بشكل طبيعي ما دام المطار مفتوحًا

أشار "اتحاد النقل الجوي في لبنان- UTA"، إلى أنّ "بعد اتصالات عدّة بنا من وسائل إعلام لبنانيّة وأجنبيّة، والسّؤال عن حقيقة توقّف رحلات "​طيران الشرق الأوسط​" ابتداءً من 20 تشرين الأوّل، وبعد مراجعتنا مصادر مطّلعة في "طيران الشّرق الأوسط"، ونحن من العاملين بالخدمة وتسيير المطار وموجودون بالمطار، ننفي تلك الشّائعات".

وأكّد في بيان، أنّ "شركة طيران الشرق الأوسط عاملة وبشكل طبيعي، ما دام المطار مفتوحًا"، متوجّهًا بالتحيّة إلى "كلّ العاملين في المطار و"طيران الشرق الأوسط"، الّذين يعملون في ظروف صعبة، ويواصلون عملهم لإبقاء بوّابة لبنان مفتوحة ومتاحة على العالم الخارجي، واستقبال المساعدات الإغاثيّة عبر فرع الشّحن الجوّي الّذي ما زال يعمل بكامل طاقته".